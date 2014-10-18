«Герои GTA» разгромили площадь на угнанном авто с особыми приметами

Ночью в поселке Тавричанка произошла авария, которая попала в поле видеокамеры, установленной на фасаде здания, сообщают «Вести:Приморье».

«Вчера ночью в Тавричанке, угонщики снесли ограждения на площади. На угнанном автомобиле Toyota Cresta 2000 года выпуска, во. Владивостоке по адресу 100-летия Владивостока, 121», - отметил автор поста в одном из приморских пабликов.

В Сети разыскивают угнанный автомобиль с особыми приметами, белые диски, мятый капот (сильно мятый) и должна быть красная краска на кузове, когда угоняли, зацепили соседскую машину. Госномер В553КА 27.

В 5:00 утра была замечена на низководном мосту по направлению в Надеждинский район.

«Уже сожгли в каком нибудь овраге», «Дилетанты», «А почему видео дальше нет, как они уехали с этой площади?», «А почему видео дальше нет, как они уехали с этой площади?», «Главное что приземлился», «Во все тяжкие», отмечали в комментариях.

видео dps.vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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