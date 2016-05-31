Во Владивостоке работает первая в России выставка для незрячих и слабовидящих. Это объемные копии знаменитых полотен из собрания Пушкинского музея. Уникальный социальный проект называется «Картины, которые трогают» — он перемещается по стране и открывает новое окно в мир тем, кто «живет на ощупь».

Эта выставка трогательна в прямом и переносном смысле. Она адресована тем, кто познает жизнь на ощупь. Шедевры мировой живописи могут тронуть даже их, нужно только помочь им. И то, как они стараются увидеть незримое, может растрогать любого.

- Красавица! Чувствуешь, красавица? Посмотри еще раз личико, на тебя похожа

- На этой картине изображена девушка, она в таком кокошнике, в блузе, в платке.

На экскурсию в Приморскую картинную галерею приехали ребята из артемовской школы-интерната. Некоторые из них не видят совсем, многие — очень слабо. Но в их расписании не только русский с математикой, но пение, ритмика и даже рисование, по трафаретам и масляными красками.

Анна Барькова, зам. директора КГОБУ «Коррекционная школа-интернат»: «А для наших деток незрячих такая выставка, что дает — чувствуют себя не оторванными от мира, дает возможность реализовать свои ощущения через свои пальчики посмотреть картины!»

Картины на выставке объемные. Это фотографии живописных шедевров специально обработали и подобрали разные текстуры, чтобы одежда персонажа, например, воспринималась пальцами как ткань. Экспонаты пронумерованы, что помогает выбрать нужный рассказ аудиогида. Его, кстати, озвучивает актер Евгений Миронов. Как улыбается «Мадонна в винограднике» художника Лукаса Кранаха, изучает любознательный Максим Алексеев.

- Малыш раздвинул рот в улыбке. Это подбородок у малыша, это затылок, это лоб.

- Как ты думаешь, какое настроение у картины?

- Такое радостное, что ли, мне кажется. И удивленное немного.

«Картины, которые трогают» интересны и полезны не только для людей с проблемами зрения.

Сергей Заика, зав. выставочным залом Приморской картинной галереи: «Каждый зрячий человек может прийти на выставку, одеть аудиогид, одеть очки и прикоснуться к любой работе. Послушать рассказ о каждой работе и узнать больше намного, а самое главное понять, как люди с ограниченными возможностями видят».

«Закрыть глаза, чтобы поменять точку зрения» — девиз этой выставки. Прочувствовать по-новому картины Боттичелли и Пикассо можно в картиной галерее на Партизанском проспекте.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]