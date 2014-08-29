«Это самое, наливайте сюда»: поведение жительницы Владивостока «взорвало» Сеть

Во Владивостоке в районе улицы Полевой, где начала работу полевая кухня, поведение женщины вызвало негодование, сообщают «Вести:Приморье».

По посту очевидцев в одном из приморских пабликов, одна из жительниц города решила откликнуться на призыв властей и воспользовалась полевой кухней. Очевидцы отметили, люди вели себя по-человечески, однако, появилась некая дама, которая в приказном тоне обратилась к тем, кто сейчас пытается помочь.

На кадрах видно, женщина бросает на стол пластиковый контейнер и грубо обращается к людям в военной форме. На что, ей очень достойно, без возмущения и с улыбкой отвечает мужчина в форме.

Разве таким должно быть отношение к тем, кто оказывает помощь. Ведь и этот мужчина может оказаться семейным человеком, попавшим в трудную ситуацию. И он также, как и многие, мог находится столкнулся с отключением света, воды и тепла.

Кстати те, кто уже воспользовался полевой кухней, отметил, гречка с тушенкой вкусная. Газовых баллонов нет и не было, печек тоже. Только хлеб, чай, масло, гречка.

«это самое.... у меня ребёнок... наливайте сюда. И кидает свою чашку. Это как? Что за люди.?. Им всем кто-то что-то должен», «Там фифа подлетела... «эт самое, у меня ребёнок, наливайте сюда» как дали бы поварёшкой по лбу за такое обращение», «Вот после таких мадам и помогать не хочется. Детей только жаль», «Военные молодечики», «Только такие люди спасут мир, а не те которые сидят в педжаках и в белых домах!», «Мне показалось или там реально хамоватая женщина», «Дай бог вам здоровья и радости.», «арод стесняется идти что ли ? Людей не густо...Бабуля жесткая )))», пишут в комментариях.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных конструкций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением циклона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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