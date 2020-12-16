Анонс на 29 декабря
29 декабря в 19.30 - Владивосток, "Фетисов Арена" - в рамках Париматч Чемпионата МХЛ сезона 2020/21 «Тайфун» проведет домашние матчи регулярного первенства против команды «Амурские Тигры», город Хабаровск.
19 декабря в 18.30 - Владивосток, католический приход Персвятой Богородицы, ул. Володарского, 22 - Рождественский концерт.
29 декабря в 16.00 – 19.00 - Владивосток, Адмиральский сквер - Новогодняя мастерская: Мастер-класс: Плетение новогодних украшений "Славянские мандалы (здоровья, любви, богатства)", плетение бычков из славянских обережных узлов; Мастер-класс: Новогодняя игрушка из бисера, Мастер-класс: Тряпичные обережные куклы-ангелочки.
29 декабря в 12.00 - Приморский театр кукол - спектакль "Морозко".
29 декабря в 10.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума».
29 депкабря в 10.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка одной картины С. Герасимова «Композиция № 3».
29 декабря - Международный день виолончели.
Комментировать: