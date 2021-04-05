Королева Елизавета II, Зефир, Машенька и Альбион: клубничное изобилие прибыло из Сибири в Приморье

Приморские садоводы ждут нового урожая клубники, который можно собирать до самой осени. Новинки лучших сортов ягодной культуры привезли в города края сибирские селекционеры, которые более пяти лет работают на приморском рынке.

Апрель и май идеально подходят для посадки ароматной ягоды. Почва после зимы увлажненная, а значит, рассада приживется быстро. Сибирские селекционеры представляют приморцам новинки ягодной культуры, чтобы сочная клубника была на столе до середины осени!

Виктория Овечкина, продавец-консультант:

"В этом сезоне у нас представлено несколько сортов садовой клубники. Альба, Зефир и Машенька порадуют садоводов курными и сладкими ягодами. Королева Елизавета II и Альбион являются ремонтантными сортами и будут плодоносить на протяжении всего сезона".

Блестящие, крупные плоды элитной Альбы созревают на грядках уже в начале июня. Сладкие, ароматные ягоды у ранних и высокоурожайных сортов Зефир и Машенька. А вот ремонтантные Королева Елизавета II и Альбион плодоносят постоянно и неприхотливы в уходе. Так что клубничный праздник продлится долго! Выбирать рассаду можно до 2 мая во Владивостоке у кинотеатра «Нептун», на Русской, 41, рядом с ДК железнодорожников, и на Седанке по адресу Семирадского, 1. В Арсеньеве на городской ярмарке, в Находке перед торговым центром «Новый город», а также в Большом Камне - на Центральном рынке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]