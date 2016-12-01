Новости Анонс

Сегодня, 16:15
 

Анонс на 3 декабря

3 декабря, 12:00 — Владивосток, Гайдамакский сквер - День неизвестного солдата

3 декабря, с 16:30 до 19:30 — Владивосток, ДВФУ (п. Аякс, 10, корпус А, 8 уровень, зал «Великая стена») и ТГМУ (проспект Острякова, 2, главный корпус, малый зал) - тотальный диктант «Доступная среда»

3 декабря, 18:30 — Владивосток, Светланская, 15а, Театр молодежи - спектакль «Планета Д»

3 декабря, с 11:00 до 18:00 — Владивосток, ул. Пушкинская, 25, Приморский краевой центр народной культуры - выставка «ART-кухня

3 декабря, с 11:00 до 18:00 — Владивосток, пр-т Партизанский, 12, Приморская государственная картинная галерея, выставка «Творчество – неограниченные возможности»

3 декабря — Владивосток, Алеутская, 14-а, здание Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» – выставка-конкурс «Маленький принц» 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести