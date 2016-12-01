Анонс на 3 декабря

3 декабря, 12:00 — Владивосток, Гайдамакский сквер - День неизвестного солдата

3 декабря, с 16:30 до 19:30 — Владивосток, ДВФУ (п. Аякс, 10, корпус А, 8 уровень, зал «Великая стена») и ТГМУ (проспект Острякова, 2, главный корпус, малый зал) - тотальный диктант «Доступная среда»

3 декабря, 18:30 — Владивосток, Светланская, 15а, Театр молодежи - спектакль «Планета Д»

3 декабря, с 11:00 до 18:00 — Владивосток, ул. Пушкинская, 25, Приморский краевой центр народной культуры - выставка «ART-кухня

3 декабря, с 11:00 до 18:00 — Владивосток, пр-т Партизанский, 12, Приморская государственная картинная галерея, выставка «Творчество – неограниченные возможности»

3 декабря — Владивосток, Алеутская, 14-а, здание Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» – выставка-конкурс «Маленький принц»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]