Анонс на 9 декабря
Анонс на 9 декабря
11:00 – Арт-парк "Штыковские пруды", ул. Березовая, 9, мастер-классы
19:00 – Библиотека «БУК», г. Владивосток, ул. Светланская, 55. «На берегу мечты», кинофестиваль «Катарсис»
Приморское отделение Союза художников, г. Владивосток, Алеутская, 14а - выставка «Частная коллекция»
Приморская государственная картинная галерея, г. Владивосток, ул. Алеутская, 12 - выставка иконы «Христос со святыми»
Приморской государственной картинной галерее, г. Владивосток, пр-т Партизанский, 12 - выставка «Творчество – неограниченные возможности»
Музейно-выставочный комплекс ВГУЭС, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41 - выставка «АРТ-ЕЛКА-2020»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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