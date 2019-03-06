Новости Общество Анонс

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Анонс на 9 декабря

Анонс на 9 декабря

11:00 – Арт-парк "Штыковские пруды", ул. Березовая, 9, мастер-классы

19:00 – Библиотека «БУК», г. Владивосток, ул. Светланская, 55. «На берегу мечты»,  кинофестиваль «Катарсис»

Приморское отделение Союза художников, г. Владивосток, Алеутская, 14а - выставка «Частная коллекция»

Приморская государственная картинная галерея, г. Владивосток, ул. Алеутская, 12 - выставка иконы «Христос со святыми»

Приморской государственной картинной галерее, г. Владивосток, пр-т Партизанский, 12 - выставка «Творчество – неограниченные возможности»

Музейно-выставочный комплекс ВГУЭС, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41 - выставка «АРТ-ЕЛКА-2020» 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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