В ДВФУ отреагировали на восстановление в должности главврача медцентра

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) назвал хорошим подарком решение суда о восстановлении в должности главврача медцентра ДВФУ Олега Пака, уволенного ранее за судимость, сообщил проректор вуза Дмитрий Земцов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА-Новости.

Напомним, Ленинский районный суд Владивостока восстановил в должности ранее уволенного за судимость главного врача медицинского центра Пака.

"Хорошо, что суд оперативно разобрался в сложившейся ситуации и вынес решение. Для Олега Игоревича Пака и его семьи это хороший подарок перед Новым годом", - сказал Земцов.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]