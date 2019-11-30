В ДВФУ отреагировали на восстановление в должности главврача медцентра
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) назвал хорошим подарком решение суда о восстановлении в должности главврача медцентра ДВФУ Олега Пака, уволенного ранее за судимость, сообщил проректор вуза Дмитрий Земцов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА-Новости.
Напомним, Ленинский районный суд Владивостока восстановил в должности ранее уволенного за судимость главного врача медицинского центра Пака.
"Хорошо, что суд оперативно разобрался в сложившейся ситуации и вынес решение. Для Олега Игоревича Пака и его семьи это хороший подарок перед Новым годом", - сказал Земцов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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