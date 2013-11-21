Главный врач медцентра ДВФУ Олег Пак уволен. Пресс-служба университета распространила информацию, что именитый в Приморье нейрохируг имеет «ограничения на трудовую деятельность». Согласно сообщению, договор Олега Пака с ДВФУ на трудовую деятельность был завершен 29 ноября. В связи с тем, что потерял свою силу. Продлевать договор университет не намерен, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Конкурент".

Кто заменит Пака на его посту не сообщается.

Между тем именно при Олеге Паке медцентр стал тем учреждением, в котором сегодня находится современное лечебно-научное оборудование, с помощью которого за пять лет работы специалисты клиники провели более 30 тыс. хирургических вмешательств. При этом он руководил учреждением с начала строительства в 2011 г. (официально он вступил в свою должность только в 2013 г.), и за все время ни у кого из руководства ДВФУ не возникало вопросов об ограничении трудовой деятельности сначала директора, а потом главврача медцентра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]