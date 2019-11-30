Олег Пак восстановлен в должности главврача медцентра ДВФУ

Ленинский районный суд Владивостока признал незаконным и восстановил в должности ранее уволенного за судимость главного врача медицинского центра Дальневосточного федерального университета Олега Пака, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом". Пак с этим решением не согласился и обратился в прокуратуру. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что администрация края будет ходатайствовать перед вузом за восстановление Пака в должности. В четверг ДВФУ обнародовал причину увольнения врача: по данным вуза, он был осужден в 2010 году за избиение супруги по статьям УК "Оскорбление" и "Побои", о чем не сообщил при трудоустройстве. Прокуратура Владивостока начала проверку по заявлению Пака.

Пак с увольнением не согласился и обратился с исковым заявлением о восстановлении на работе в Ленинский суд Владивостока. В пятницу суд рассмотрел дело в открытом заседании, но СМИ на него не пустили по возражению сторон, пригласив в зал только на оглашение решения.

"Суд решил исковые требования Пака Олега Игоревича к Дальневосточному Федеральному университету удовлетворить, признать приказ (ДВФУ) ... незаконным и отменить", - огласила судья решение.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Напомним, Пак возглавлял медицинское учреждение с момента его открытия в сентябре 2013 года. Он - кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Ассоциации нейрохирургов России, главный детский нейрохирург краевого департамента здравоохранения, действительный член Международной ассоциации детских нейрохирургов, член президиума всероссийской общественной организации "Общество по детской нейрохирургии".









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]