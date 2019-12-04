Олег Пак дал эксклюзивное интервью ГТРК "Владивосток" по поводу своего увольнения

"Встреча с губернатором еще больше придала мне сил, что правда на моей стороне", - сообщил Олег Пак в эксклюзивном интервью радиостанции "Вести FM.Владивосток" ГТРК "Владивосток".

Бывший главврач медцентра ДВФУ уверен, что его уволили незаконно. Он заявил, что мог бы много рассказать о происшествии десятилетней давности со своей бывшей супругой, которое ему вменяется в вину, однако не будет в интересах их совместного сына.

"Давайте дождемся решения суда, который расставит все на места. Я очень люблю свою работу, свой коллектив, который формировал по крупинкам. И надеюсь на справедливое решение данного конфуза", - заключил Пак.

Также Олег Пак выразил благодарность всем людям, которые поддерживают его в эти нелегкие дни - семье, друзьям, коллегам и обычным гражданам.

Напомним, что новость о решении ДВФУ уволить Олега Пака стала сенсацией: он - один из признанных в России детских нейрохирургов, за годы руководства медцентром ДВФУ с 2013 года сделал его лучшим медучреждением Дальнего Востока, где лечение получали десятки тысяч пациентов со сложными заболеваниями. Его уволили 29 ноября 2019 года с формулировкой о выявлении ограничений на занятие трудовой деятельностью. (Подробности - здесь).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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