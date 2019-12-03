Кожемяко вступился за Пака (видео)

Губенатор Приморского края Олег Кожемяко в своем инстаграм прокомментировал ситуацию с увольнением с должности главного врача Медицинского центра ДВФУ Олега Пака.

"Ситуация, возникшая с увольнением руководителя медцентра ДВФУ Олега Пака, не могла оставить Администрацию края безразличной. К нам поступило масса обращений от жителей края в поддержку врача.

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Мы изучили ситуацию, и я уверен, что Никита Юрьевич Анисимов сейчас разбирается детально с этим вопросом, чтобы решения были справедливые и объективные. В первую очередь важно соблюсти интересы тысячи жителей края, которые проходят через центр.

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На протяжении последних 7 лет Олег Пак оказал помощь множеству людей, и клиника по праву считается лучшей на всем Дальнем Востоке. И нам не безразлично, кто будет дальше возглавлять это медицинское учреждение. Нареканий со стороны пациентов на Олега Пака нет, а это основной критерий оценки главного врача, как и успешность работы клиники, климат в коллективе.

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Поэтому будем ходатайствовать перед руководством ДВФУ о том, чтобы Олега Пака вернули на должность, чтобы он продолжил работать, делать важное дело - заботиться о здоровье жителей не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока", - написал губернатор в своем инстаграм, сопроводив текст видеосьемкой встречи с Олегом Паком.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что трудовой договор с Олегом Паком разорван 29 ноября 2019 года в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]