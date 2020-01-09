"Обелиски - память Приморского сердца": Непотопляемый памятник в селе Свободном

Село Свободное в Лазовском районе опустело меж двух наводнений. Первая волна, еще в 50-е, переселила из Приморского края по всей стране потомков отцов-основателей. А были они родом с Украины и из Приднестровья. После второй, в 2016-ом, разъехались уже правнуки. Осталось три двора, буквально. И костяком Свободного стала семья Василаки. Именно Сергей и Светлана Василаки решили установить здесь обелиск. Никогда не было такого на реке Киевке. О том, как отмечают на её берегах День Победы — специальный репортаж Ольги Катренко.

В этом сложном году нет громкого и многолюдного праздника. Но утренний выход с цветами для них обязателен. С тех пор, как в 2016-ом здесь встал такой ладный, простой по форме, и очень достойный обелиск.

Дед погиб, форсируя Днестр, дядька пропал без вести под Сталинградом. Но не только о них думали Сергей и Светлана, когда родился эскиз, подобралась эпитафия. Когда добро дал районный голова. И памятник свободненцам встал на сельской поляне. 39 имён здесь. И надежда, что список будет пополняться.

Сергей Василаки, житель с. Свободное: «В 2016 году начали это строительство. И в 2016 году, когда встала вода, он полностью был в воде. Я в певый раз переплыл на лодке. Карина была незабываемая. Уровень вот такой, и стоит туман, в этом тумане стоит памятник».

Светлана Василаки, жительница с. Свободное: «И в душе такое, знаете.. Герои не тонут...»

Сергей Василаки, житель с. Свободное: «Такую войну тяжёлую прошли они, все эти испытания. И тут они выстояли».

В начале ХХ века осваивались на речке Киевке многие западэнцы. Так звали выходцев из Прикарпатья и Приднестровья. Василаки - хоть фамилия и греческая, а румынских корней. И Сергей Данилович иной раз да вспомнит прабабушку — дочь цыганского барона. Вполне может быть, что добирались они на похожей телеге. Правда, этому раритету колёса подбирали уже из относительно современного металла.

Весенняя «Правда» - о Победе, космических далях, о долине гейзеров и дружбе народов, конечно. Всё как у Василаки заведено. Дружить они умеют, как и работать. Любого в Лазовском районе спроси, знают кирказонцев - семейное сельское предприятие. У них овощи, пасека. А вот и сам кирказон, приморский эндемик, краснокнижное растение-лиана посреди сада-огорода.

Сергей Василаки: «Живет он на яблоньке, а сам-то из ботсада. В Партизанске есть юннатский кружок, вот ребятишки вырастили его из семечек. И поделились росточком».

Делятся секретами и сами. Вот их главное детище на сегодня — теплицы. Арбузные… С перцами, редисом, который уже раскраснелся бочками, и помидорами, которым как раз время пришло вздохнуть полной грудью.

Кирказонцы вообще-то думами в осени. Этой осенью намерены Светлана и Сергей круто развернуть свою крестьянскую жизнь, как в легендарной дальневосточной песне, где «расцветали яблони и груши».

Сергей Василаки: «Будет сад. В конце огорода у нас 700 саженцев. Они на подвое. В этом году в последний раз мы тут садим овощи. Осенью будем высаживать сюда яблони и груши. Заниматься садом. В моём детстве, у нас в каждом колхозе был сад. Переселенцы с собой саженцы везли с Украины, из Молдавии. Это вот вкуснейшая груша, Северянка».

А это — страсть мужской половины: Зис-3. 76-ой фронтовой калибр.

День Победы в Свободном отмечают и на танке. Заскромничал, правда, главный механик хозяйства — Григорий Иванович. Много лет трудился он на находкинском судоремонтном заводе. И вот, детища, один за другим. Нацелились мужики и на эту печурку. Быть ей к следующей весне бронепоездом. А пока — танк в дело.

В этот раз всё намного тише проходит. Обычно ставят его на трактор и выезжают на танке прямо к обелиску, на митинг. Детвора из Беневского, любопытные земляки из Кишинёвки, Киевки, Преображения.

Рядом с обелиском снова поселились ласточки. И пока стояли мы со свободненцами, вглядываясь в имена, так расщебеталась одна весенняя птаха.

«Чья-то душа, возможно, в этой крохе»…

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]