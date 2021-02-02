Анонс на 18 февраля

18 февраля во Владивостокском морском рыбопромышленном колледже и в Морском инженерном колледже МГУ им. Г.И. Невельского сотрудники МКУ «Молодежный ресурсный центр» проведут киносеансы «Любушка», «Неизвестности нет» и «Нас было 30 миллионов» – так называются короткометражки, посвященные героическим защитникам нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.

18 февраля в 10.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея.

18 февраля в 10.00 - Владивосток, музей города - Выставка «Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева».

18 февраля в 10.00 - Владивосток, музей города - Выставка «Владивосток и Порт-Артур».

18 февраля в 10.00 - Владивосток, музей истории Дальнего Востока им. Арсеньева - Выставка из собрания Александра Васильева «Мода Серебряного века».

18 февраля в 19.00 - Владивосток, библиотека им. Горького - Выставка из собрания Александра Васильева «Мода Серебряного века».

18 февраля - День батарейки.

18 февраля - День транспортной полиции России.

18 февраля - День продовольственной и вещевой службы ВС России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]