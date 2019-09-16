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Чума пришла в Красноармейский район

Чума пришла в Красноармейский район

Фото: babai

В Приморье было обнаружено место массового падежа диких кабанов одним из охотников. Специалисты приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора подтвердили наличие вируса африканской чумы свиней на территории Красноармейского района.

Исследование показало наличие вируса в материале, взятом от трупа животных, обнаруженных в районе верховья реки Шпальная и в районе ключа Смирнова. Положительными оказались четыре пробы.

На территории Красноармейского района государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Отметим, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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