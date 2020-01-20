ГТРК «Владивосток» продолжает по-настоящему народный телерадиопроект «Обелиски — память приморского сердца». И сегодня мы отправляемся в Сосновку. Обелиск с именами погибших на войне дальневосточников там у самой дороги.

Это правильно, что скромный памятник, типовой для 50-х-60-х, когда повсеместно в Советском Союзе устанавливали обелиски, с дороги виден.

Вячеслав Гнездилов, муниципальный депутат Спасского района: «Нет, нет, да заглянули, задумались, что за памятник. Местные-то все знают, здесь не так много фамилий. В принципе, это фамилии тех, кто и сегодня здесь живёт. Я вот знаю, Горлач, несколько домов по улице. Калашник, здесь половина села Калашники. Это, собственно говоря, и моя фамилия...»

Вообще-то он - Гнездилов. И знают Вячеслава, как районного депутата и просто энергичного инициативного человека, многие в Спасском районе. Особенно, конечно, молодежь. Вот и девчата, Люба Марцинюк, Арина Коробкова подходят поздороваться. Ариша, кстати, знает имя своего прадеда, и не только по обелиску.

Арина Коробкова, житель села Сосновка: «Курило Игорь Владимирович. Воевал, погиб».

Ольга Катренко, корреспондент: «Был ли похож на тебя?»

Арина Коробкова, житель села Сосновка: «Не знаю, и фото не видела».

Почему в Сосновке ни одной сосны? Да потому что сосны местные пошли на строительство домов для первых переселенцев. А после — память о них вытеснили сады, как на Украине... Люди здесь, в основном, с голубыми глазами.

Ольга Катренко, корреспондент: «Как, дед похож на внука ли внук на деда?»

Слава, житель села Сосновка: «Только если характером… Это был уважаемый человек, председатель колхоза и хочется не подкачать, так же служить людям».

Слава за портретом героя-прадеда заезжает к одной бабушке.

А потом и у другой. Проведать, хотя и на лету. Обнять внука выходят Галина и Иосиф. А сверху аист на них глядит. Село основали западные украинцы.

Ольга Катренко, корреспондент: «И фамилия у вас отличная».

Жители села Сосновка: «Да. Поединки. Всё время боремся. Поединок. Дуэль. Поединки - значит борьба».

На обелиске сосновском — все фамилии уникальные. Грустят родные о павших воинах своих, но а порой и улыбнутся, перечитывая… Сколько ж сразу погибло их, братья, отец и сын… любимый муж. На этом памятнике нет звездочки, кто-то открутил вторую, нижнюю табличку. Факты эти Вячеслав берет на заметку… К майским звонким дням всё изменится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]